Affari tuoi, "Herbert Ballerina è andato via": tam tam impazzito

"Ma Herbert se ne è andato?". Nella parte finale di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, parte il tam tam impazzito su X con un telespettatore inquietato dall'assenza in video di Herbert Ballerina.

Niente paura, il pacchista-disturbatore è sempre lì al suo posto, semplicemente la regia sceglie giustamente di concentrarsi sulla partita di Rosmara, farmacista da Genzano di Lucania, accompagnata dal fidanzato Gabriele.

La loro serata è decisamente sfortunata, con i primi tiri che bruciano il pacco nero (con dentro 100mila euro) e i tre premi più golosi, da 300mila a 100mila euro. Non va meglio il proseguio, con Rosmara costretta ad affidarsi alla Regione Fortunata. Il finale è amarissimo: la coppia se ne va a casa a mani vuote e sui social è un tiro al piccione contro il povero Gabriele, considerato l'artefice della disfatta.

"Può il fidanzato lasciar detto 84 numeri che ci giochiamo gli altri 6?", scrive un utente in tempo reale. "Lei pensa la Lombardia ma sceglie, d'accordo con il fidanzato, la Sicilia perché in Sicilia hanno dei bei ricordi di un viaggio assieme. E ovviamente esce la Lombardia. Sorella mia, l'universo ti sta parlando ma tu hai le orecchie tappate", "Qualunque regione decidi di scegliere, mi raccomando non quella che ti suggerisce il tuo fidanzato... insopportabile il suo borbottio", "Se avesse lasciato il fidanzato a casa avrebbe vinto qualcosa", "Mi spiace per lei, in tutti i sensi", "Mamma mia stasera una tragedia greca", "Niente sarà mai epico come l’uomo che vinse 100k alla regione perché il suo amico Peppe gli consigliò di scegliere il Lazio".