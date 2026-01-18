Domenica In, "ma chi te l'ha detto?": Venier gelata da Bobby Solo

"Non mi hai portato Tracy e Ryan": Mara Venier lo ha detto a Bobby Solo a Domenica In su Rai 1 riferendosi alla moglie Tracy Quade e al suo primo figlio Ryan. La risposta del cantante, però, l'ha destabilizzata. "Mi hanno detto che non potevano", ha detto l'artista. E la conduttrice allora ha voluto subito indagare: "Chi te l'ha detto? Dimmi chi".
"Spero che a marzo potremo venire. Mia moglie è molto seria e non vuole che Ryan perda un giorno di scuola. Però lui l'aveva convinta, ha detto 'c'è gente che pagherebbe oro per andare in tv', Tracy allora ha accettato e poi ci hanno detto di no", ha confidato Solo. La Venier, piuttosto sorpresa, ha provato a capire di chi fosse la responsabilità di quanto accaduto: "Ma chi ti ha detto di no?". Nessuna risposta dall'ospite, che però si è assicurato di poter tornare a marzo insieme al resto della famiglia. "Se siamo ancora qui, assolutamente, vieni", ha detto la conduttrice prima di accompagnarlo a cantare uno dei suoi brani più famosi, Una lacrima sul viso.
La puntata di Domenica In di oggi, 18 gennaio, è stata in parte dedicata al Festival di Sanremo, la cui prossima edizione inizierà martedì 24 febbraio e finirà sabato 28 con la proclamazione del vincitore. Bobby Solo è stato ospite della Venier insieme a diversi protagonisti delle scorse edizioni della kermesse, come I Cugini di Campagna.