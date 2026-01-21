Fuori dal coro, torture e abusivi nudi: l'orrore in diretta

Una nuova domenica degli orrori a Fuori dal coro su Rete 4, con Mario Giordano che sguinzagli i suoi inviati in giro per l’Italia: un faccia a faccia con la piccola e grande criminalità quotidiana. Storie al limite dell’immaginazione, talvolta oltre.

In collegamento c’è Roberto, padre di Elio, un 14enne massacrato di botte da una baby gang di tunisini. Siamo a Catania, ma potrebbe essere la periferia di Roma o Milano, una città di provincia in Campania, Emilia Romagna o Veneto. «Ci stiamo riducendo ad essere schiavi in casa nostra e questo non è più possibile! Sono arrabbiatissimo con le istituzioni!», incalza l’uomo.

La giornalista Delia Mauro è invece andata a Primavalle, quartiere difficile di Roma, per indagare su una banda che era solita rinchiudere in un garage della zona le vittime. Per estorcere loro denaro, gli arrestati (alcuni erano minorenni) arrivavano a torturarle e riprenderle con il telefonino. «Ci sono i carabinieri per queste cose, non servite voi», protestano alcuni residenti, affacciati alla finestra di casa, davanti alle telecamere Mediaset.