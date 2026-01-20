L'Eredità, il pubblico di sasso: come si presenta in studio Marco Liorni

Eccoci ancora qui, come ogni sera, nello studio de L'Eredità. Siamo ovviamente su Rai 1, nel territorio di Marco Liorni, il quiz delle parole, dei loro legami e soprattutto della Ghigliottina, il gioco finale dove in ballo c'è il montepremi. Dove in ballo ci sono i soldi. Un programma inossidabile, da anni, ogni sera, campione in termini di share.
La puntata in questione è quella di martedì 20 gennaio. Alla vigilia era stato Francesco, campione in carica ma senza successo alla Ghigliottina del giorno ancora precedente, ad aprire la puntata. Ma a vincere, alla fin della fiera, è stato Federico, concorrente di lunga data il quale, però, da tempo non si qualificava al gioco finale. Ma ce l'ha fatta, per giunta vincendo: 35mila euro partendo da un montepremi potenziale di 140mila euro. Terza vittoria alla Ghigliottina per un bottino complessivo di 78.750mila euro.
Dunque, ecco che martedì 20 gennaio è proprio Federico ad aprire la puntata. Ma sin dalle primissime battute, la puntata in questione ha offerto una peculiare sorpresa: Marco Liorni era quasi senza voce, afono. Una circostanza che ovviamente ha scatenato i social network, X in particolare, laddove si raccolgono i fan de L'Eredità che commentano in tempo reale quanto accade in puntata.
I commenti su Liorni "afono" si sprecavano. "Mettete in malattia Liorni per un mese, i contributi li paga... no?", lo pungeva Alessandro. "Come sta la voce di Liorni?", si interrogava Francesca aggiungendo emoticon dalla risatina un poco beffarda. "Ma sta ancora così?", si chiedeva un'altra utente. "Mi dispiace per lui, sarebbe meglio mettere a riposo la voce", chiosava Marina. Infine, il ferocissimo commento di cosemie: "Liorni senza voce molto più simpatico". Ingeneroso...