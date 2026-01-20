Libero logo
Groenlandia
Jannik Sinner
Garlasco
Referendum Giustizia
Hub Energia

L'Eredità, il pubblico di sasso: come si presenta in studio Marco Liorni

martedì 20 gennaio 2026
L'Eredità, il pubblico di sasso: come si presenta in studio Marco Liorni

2' di lettura

Eccoci ancora qui, come ogni sera, nello studio de L'Eredità. Siamo ovviamente su Rai 1, nel territorio di Marco Liorni, il quiz delle parole, dei loro legami e soprattutto della Ghigliottina, il gioco finale dove in ballo c'è il montepremi. Dove in ballo ci sono i soldi. Un programma inossidabile, da anni, ogni sera, campione in termini di share.

La puntata in questione è quella di martedì 20 gennaio. Alla vigilia era stato Francesco, campione in carica ma senza successo alla Ghigliottina del giorno ancora precedente, ad aprire la puntata. Ma a vincere, alla fin della fiera, è stato Federico, concorrente di lunga data il quale, però, da tempo non si qualificava al gioco finale. Ma ce l'ha fatta, per giunta vincendo: 35mila euro partendo da un montepremi potenziale di 140mila euro. Terza vittoria alla Ghigliottina per un bottino complessivo di 78.750mila euro.

Dunque, ecco che martedì 20 gennaio è proprio Federico ad aprire la puntata. Ma sin dalle primissime battute, la puntata in questione ha offerto una peculiare sorpresa: Marco Liorni era quasi senza voce, afono. Una circostanza che ovviamente ha scatenato i social network, X in particolare, laddove si raccolgono i fan de L'Eredità che commentano in tempo reale quanto accade in puntata. 

L'Eredità, "quelle d'amore". E lui risponde così: risate in studio

Francesco strappa un sorriso. Accade a L'Eredità durante la puntata in onda lunedì 19 gennaio. Su Rai ...

I commenti su Liorni "afono" si sprecavano. "Mettete in malattia Liorni per un mese, i contributi li paga... no?", lo pungeva Alessandro. "Come sta la voce di Liorni?", si interrogava Francesca aggiungendo emoticon dalla risatina un poco beffarda. "Ma sta ancora così?", si chiedeva un'altra utente. "Mi dispiace per lui, sarebbe meglio mettere a riposo la voce", chiosava Marina. Infine, il ferocissimo commento di cosemie: "Liorni senza voce molto più simpatico". Ingeneroso...

L'Eredità, "ogni sera con 'sto gigante...": Francesco travolto

Federico, Francesco e Laura i tre concorrenti che sono riusciti ad arrivare al Triello a L'Eredità, il game s...
tag
l'eredità
marco liorni
rai 1

L'Eredità L'Eredità, "quelle d'amore". E lui risponde così: risate in studio

A L'Eredità L'Eredità, "ogni sera con 'sto gigante...": Francesco travolto

A L'Eredità L'Eredità, "lo pensava davvero": Francesco beffato sul finale

ti potrebbero interessare

La prima "volta buona" di Vittorio Brumotti

La prima "volta buona" di Vittorio Brumotti

Enzo Iacchetti e Gianni Morandi, il "miracolo": alle spalle di Fabio Fazio...

Enzo Iacchetti e Gianni Morandi, il "miracolo": alle spalle di Fabio Fazio...

4 di Sera, Bignami inchioda la dem Tinagli: "Odiate l'Occidente, qual è il vostro obiettivo"

4 di Sera, Bignami inchioda la dem Tinagli: "Odiate l'Occidente, qual è il vostro obiettivo"

Ettore Scola, l'omaggio della Rai a 10 anni dalla morte

Ettore Scola, l'omaggio della Rai a 10 anni dalla morte

Andrea Valle