Affari Tuoi, ormone impazzito per Martina: "Il pacco rosso..."

Un Affari Tuoi dal sapore misterioso, quello di martedì 20 gennaio. Siamo ovviamente su Rai 1, nel territorio di Stefano De Martino , il gioco dei pacchi, del Dottore e della fortuna. Una puntata in cui, ancora una volta, non si palesa Herbert Ballerina , comico e mattatore del game-show campione di ascolti. C'è solo un cartonato, la voce registrato, lui che si dà da solo del pagliaccio. Mistero fitto, insomma, con De Martino che spiega di brancolare nel buio e il pubblico a casa, sui social, che ipotizza un malanno per Herbert.

Ma nel corso della puntata c'è stato un altro momento che ha acceso i social e i bollenti spiriti: l'ingresso della ballerina, Martina, quando è arrivato il momento di aprire il "pacco Ballerina". Caschetto nero, costume arancione e tacchi alti, con la sua danza scatenata ha letteralmente fatto impazzire il pubblico. "Martina è pazzesca, adesso vogliamo un passo a due con Herbert", commentava un utente. "Se si potesse fare una serata con la Ballerina non la farei con Herbert", rilanciava sornione Luciano. "Però il pacco ballerina, vista la ballerina, dovrebbe essere messo tra i pacchi rossi", chiudeva il quadro Nicola, evidentemente mosso da bollenti spiriti.