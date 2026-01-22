Affari Tuoi, Herbert Ballerina scomparso: "Impossibilità ad andare in scena"

Che fine ha fatto Herbert Ballerina? In tanti in questi giorni se lo chiedono, dopo che la spalla di Stefano De Martino non era nello studio di Affari Tuoi neppure mercoledì 21 gennaio. Il conduttore di Rai 1, con un pizzico di ironia, ha deciso di coinvolgere la trasmissione Chi l'ha visto? di Federica Sciarelli. E così in puntata è stata trasmessa la scheda del comico, come fosse uno dei casi di scomparsa presentati dal programma di Rai 3.

Ma non è tutto. Ad alimentare il giallo il fatto che Herbert abbia rimandato alcune date del suo tour. "Scusatemi", ha commentato sui social all'annuncio. In particolare sono stati rimandati gli spettacoli di "Come una catapulta" previsti il 22 gennaio a Rutigliano, il 23 gennaio a Taranto, il 24 gennaio a Lecce e il 25 gennaio ad Altamura. Si terranno tra marzo e maggio.