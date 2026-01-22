Libero logo
giovedì 22 gennaio 2026
Affari Tuoi, Herbert Ballerina scomparso: "Impossibilità ad andare in scena"

Che fine ha fatto Herbert Ballerina? In tanti in questi giorni se lo chiedono, dopo che la spalla di Stefano De Martino non era nello studio di Affari Tuoi neppure mercoledì 21 gennaio. Il conduttore di Rai 1, con un pizzico di ironia, ha deciso di coinvolgere la trasmissione Chi l'ha visto? di Federica Sciarelli. E così in puntata è stata trasmessa la scheda del comico, come fosse uno dei casi di scomparsa presentati dal programma di Rai 3.

Ma non è tutto. Ad alimentare il giallo il fatto che Herbert abbia rimandato alcune date del suo tour. "Scusatemi", ha commentato sui social all'annuncio. In particolare sono stati rimandati gli spettacoli di "Come una catapulta" previsti il 22 gennaio a Rutigliano, il 23 gennaio a Taranto, il 24 gennaio a Lecce e il 25 gennaio ad Altamura. Si terranno tra marzo e maggio.

Sulla pagina del Teatro Politeama Greco di Lecce si legge: la Produzione dello spettacolo "Come una catapulta" con Herbert Ballerina ha reso nota l’impossibilità di andare in scena. Lo stesso De Martino aveva affermato che "tornerà presto, sta bene". Però di lui ancora nessuna notizia. E proprio questa assenza di aggiornamenti, getta nel panico i fan del programma. 

