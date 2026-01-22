Herbert Ballerina, indiscrezioni pesantissime: quando torna ad Affari Tuoi

Da giorni ormai Herbert Ballerina è scomparso da Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, e la sua assenza non è passata inosservata. Puntata dopo puntata, il pubblico si chiede dove sia finito il comico e iniziano a circolare ipotesi su quando potrebbe rientrare in studio accanto al conduttore. Un mistero televisivo che ha acceso curiosità e commenti, trasformando una semplice assenza in un vero caso mediatico.

Herbert, volto fisso e amatissimo del gioco dei pacchi, manca ormai da diversi giorni e il silenzio ufficiale del programma ha alimentato le domande. A rompere il ghiaccio ci ha pensato lo stesso De Martino che, con la sua solita ironia, durante una puntata ha scherzato sulla sparizione dell’amico, invitando chiunque lo avvistasse ad avvisare Chi l’ha visto. Una battuta che ha fatto ovviamente il giro dei social, rendendo l’assenza del comico ancora più chiacchierata.

Dalla produzione, però, nessuna spiegazione dettagliata. Le uniche informazioni parlano di "motivi personali", nulla di allarmante, ma sufficienti a giustificare uno stop temporaneo. Al suo posto è comparso persino un cartonato, scelta ironica che ha contribuito a sdrammatizzare la situazione e a mantenere un clima leggero in studio.