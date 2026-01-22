Libero logo
Groenlandia
Jannik Sinner
Garlasco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Herbert Ballerina, indiscrezioni pesantissime: quando torna ad Affari Tuoi

giovedì 22 gennaio 2026
Herbert Ballerina, indiscrezioni pesantissime: quando torna ad Affari Tuoi

2' di lettura

Da giorni ormai Herbert Ballerina è scomparso da Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, e la sua assenza non è passata inosservata. Puntata dopo puntata, il pubblico si chiede dove sia finito il comico e iniziano a circolare ipotesi su quando potrebbe rientrare in studio accanto al conduttore. Un mistero televisivo che ha acceso curiosità e commenti, trasformando una semplice assenza in un vero caso mediatico.

Herbert, volto fisso e amatissimo del gioco dei pacchi, manca ormai da diversi giorni e il silenzio ufficiale del programma ha alimentato le domande. A rompere il ghiaccio ci ha pensato lo stesso De Martino che, con la sua solita ironia, durante una puntata ha scherzato sulla sparizione dell’amico, invitando chiunque lo avvistasse ad avvisare Chi l’ha visto. Una battuta che ha fatto ovviamente il giro dei social, rendendo l’assenza del comico ancora più chiacchierata.

Dalla produzione, però, nessuna spiegazione dettagliata. Le uniche informazioni parlano di "motivi personali", nulla di allarmante, ma sufficienti a giustificare uno stop temporaneo. Al suo posto è comparso persino un cartonato, scelta ironica che ha contribuito a sdrammatizzare la situazione e a mantenere un clima leggero in studio.

Affari Tuoi, Herbert Ballerina scomparso: "Impossibilità ad andare in scena"

Che fine ha fatto Herbert Ballerina? In tanti in questi giorni se lo chiedono, dopo che la spalla di Stefano De Martino ...

Nel frattempo, Herbert Ballerina ha dato segnali di sé attraverso i social, aggiornando il calendario del suo tour teatrale Come una catapulta. Alcune date sono state spostate e il comico si è scusato con il pubblico, rassicurando però i fan: nessun problema di salute, solo impegni personali e organizzativi. Tra le date rinviate figura anche quella romana al Teatro Orfeo.

A ridimensionare ulteriormente il “giallo” è arrivata la notizia di un suo ritorno in tv con una puntata di Cortesie per gli Ospiti su Real Time, segno che Herbert è attivo e presente, anche se momentaneamente lontano da Rai 1.

Quando tornerà ad Affari Tuoi? Secondo quanto filtra dagli ambienti vicini alla produzione, il rientro è certo, anche se non c’è ancora una data precisa. Nel frattempo, Martina Miliddi continua a sostituirlo, conquistando il pubblico e lasciando aperta la possibilità di una sua permanenza anche dopo il ritorno del comico.

Affari Tuoi, la menzogna sull'assenza di Herbert Ballerina: ecco la verità

Ad Affari Tuoi continua a far discutere l'assenza di Herbert Ballerina. Il comico e attore, è da quest'an...
tag
affari tuoi
rai 1
stefano de martino
martina miliddi

Cosa spunta Affari Tuoi, Herbert Ballerina scomparso: "Impossibilità ad andare in scena"

Ecco la verità Affari Tuoi, la menzogna sull'assenza di Herbert Ballerina: ecco la verità

Affari tuoi Affari Tuoi, ecco che fine ha fatto Herbert Ballerina: il sospetto e le conferme

ti potrebbero interessare

Affari Tuoi, Herbert Ballerina scomparso: "Impossibilità ad andare in scena"

Affari Tuoi, Herbert Ballerina scomparso: "Impossibilità ad andare in scena"

Affari Tuoi, la menzogna sull'assenza di Herbert Ballerina: ecco la verità

Affari Tuoi, la menzogna sull'assenza di Herbert Ballerina: ecco la verità

Redazione
Chiara Poggi e Alberto Stasi, la chat a luci rosse irrompe da Giletti

Chiara Poggi e Alberto Stasi, la chat a luci rosse irrompe da Giletti

Claudio Brigliadori
Rai 1, "La Preside" Luisa Ranieri idolo delle donne

Rai 1, "La Preside" Luisa Ranieri idolo delle donne

Klaus Davi