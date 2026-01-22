Herbert Ballerina, indiscrezioni pesantissime: quando torna ad Affari Tuoi

Da giorni ormai Herbert Ballerina è scomparso da Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, e la sua assenza non è passata inosservata. Puntata dopo puntata, il pubblico si chiede dove sia finito il comico e iniziano a circolare ipotesi su quando potrebbe rientrare in studio accanto al conduttore. Un mistero televisivo che ha acceso curiosità e commenti, trasformando una semplice assenza in un vero caso mediatico.
Herbert, volto fisso e amatissimo del gioco dei pacchi, manca ormai da diversi giorni e il silenzio ufficiale del programma ha alimentato le domande. A rompere il ghiaccio ci ha pensato lo stesso De Martino che, con la sua solita ironia, durante una puntata ha scherzato sulla sparizione dell’amico, invitando chiunque lo avvistasse ad avvisare Chi l’ha visto. Una battuta che ha fatto ovviamente il giro dei social, rendendo l’assenza del comico ancora più chiacchierata.
Dalla produzione, però, nessuna spiegazione dettagliata. Le uniche informazioni parlano di "motivi personali", nulla di allarmante, ma sufficienti a giustificare uno stop temporaneo. Al suo posto è comparso persino un cartonato, scelta ironica che ha contribuito a sdrammatizzare la situazione e a mantenere un clima leggero in studio.
Nel frattempo, Herbert Ballerina ha dato segnali di sé attraverso i social, aggiornando il calendario del suo tour teatrale Come una catapulta. Alcune date sono state spostate e il comico si è scusato con il pubblico, rassicurando però i fan: nessun problema di salute, solo impegni personali e organizzativi. Tra le date rinviate figura anche quella romana al Teatro Orfeo.
A ridimensionare ulteriormente il “giallo” è arrivata la notizia di un suo ritorno in tv con una puntata di Cortesie per gli Ospiti su Real Time, segno che Herbert è attivo e presente, anche se momentaneamente lontano da Rai 1.
Quando tornerà ad Affari Tuoi? Secondo quanto filtra dagli ambienti vicini alla produzione, il rientro è certo, anche se non c’è ancora una data precisa. Nel frattempo, Martina Miliddi continua a sostituirlo, conquistando il pubblico e lasciando aperta la possibilità di una sua permanenza anche dopo il ritorno del comico.