Libero logo
Anguillara
Groenlandia
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

La Pennicanza, Tony Pitony spiazza Fiorello: "Le foto dei piedi"

di
Libero logo
martedì 27 gennaio 2026
La Pennicanza, Tony Pitony spiazza Fiorello: "Le foto dei piedi"

2' di lettura

"In questo piattume musicale che affligge la scena italiana, a illuminare tutto con la sua genialità arriva Tony Pitony. Nessuno sa come si chiami davvero, nessuno ha mai visto il suo volto. Dicono che i suoi testi siano grevi… ma l'arte è arte": così Fiorello ha introdotto il suo ospite a La Pennicanza, lo show in onda su Radio2. Per il cantante, talento fuori dalle righe, si tratta della prima volta in Rai. "Non mi rendo conto del successo e meno male. In questo momento sono a casa a Londra e sto leggendo 'Le 9999 foto dei piedi': in realtà non esiste, è un libro che prima bisogna scrivere e poi leggere", ha raccontato l'artista.

Poi, ha parlato della sigla del FantaSanremo che ha realizzato: "È merito del signor Papalina, che ha avuto fiducia in me". In ogni caso, ha escluso la sua presenza a Sanremo, anche se ha assicurato che ciò che lo vede coinvolto "farà ridere". "Tony chiude i suoi concerti con My Way: il punto di arrivo della mia carriera sarà proprio duettare con te sulle note di My Way", ha rilanciato Fiorello. Che dunque ha aggiunto: "Se io fossi un cantante in gara a Sanremo, ti chiamerei per il duetto nella serata delle cover". Al termine della telefonata, un duetto tra i due.

La Pennicanza, Fiorello stronca Gualtieri: "Topi e cinghiali"

Nuova puntata per La Pennicanza, il programma di Fiorello con Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì...

All'inizio della trasmissione, invece, Fiorello ha voluto fare un accorato appello agli ascoltatori: "L'anteprimanza de La Pennicanza è dedicata, come sempre, allo stesso tema. Ieri sono stati stanziati 300 milioni di euro per tutto il Sud: Sicilia, Sardegna e Calabria. A dire il vero mi sembrano un po' pochi, spero che vengano fatte stime più realistiche. Inoltre, la Regione Sicilia ha attivato un IBAN per le donazioni: lo trovate sui miei social. Donate quello che potete, anche un euro può fare la differenza".

Fiorello sbeffeggia Fico e sinistra: "Scusate, sono..."

Fiorello non si risparmia neppure su Cinque Stelle e sinistra. Accade durante La Pennicanza, il programma da lui condott...
tag
fiorello
la pennicanza
tony pitony

La Pennicanza La Pennicanza, Fiorello stronca Gualtieri: "Topi e cinghiali"

A La Pennicanza Fiorello sbeffeggia Fico e sinistra: "Scusate, sono..."

Allusivo Striscia la Fiorello, bomba-Fiorello: "I segreti di Mediaset"

ti potrebbero interessare

Ore 14, pusher aggrediscono inviati Rai: "Pestati e rapinati"

Ore 14, pusher aggrediscono inviati Rai: "Pestati e rapinati"

Redazione
Italo Bocchino dà una lezione a Lerner: "Trump-Meloni? Qui bisogna capire una cosa..."

Italo Bocchino dà una lezione a Lerner: "Trump-Meloni? Qui bisogna capire una cosa..."

Roberto Tortora
Sinners, in prima tv il film candidato a 16 Oscar

Sinners, in prima tv il film candidato a 16 Oscar

Malati di risparmio, il reality sui tirchi fa volare Real Time

Malati di risparmio, il reality sui tirchi fa volare Real Time