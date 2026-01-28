Affari Tuoi, Martina assente e Stefano la snobba: scoppia il caso-Miliddi

Libero logo
Spari a Rogoredo
Dove è finita Martina Miliddi? Se lo domanda il pubblico di Affari Tuoi che non ha visto la ballerina, ormai ospite fissa del programma di Rai 1, nella puntata in onda il 27 gennaio. Un fatto curioso, ma c’è una spiegazione. Quando il concorrente ha deciso di virare verso la Regione Fortunata, tra i pacchi non chiamati c’è proprio quello "ballerina", che dà il via in ogni puntata all’ingresso in scena della showgirl. Eppure Stefano De Martino non ha fatto alcun riferimento al mancata apparizione dell’ex Amici, mentre quest’ultima subito dopo la puntata ha pubblicato una storia Instagram dando appuntamento a tutti alla puntata di Affari Tuoi in onda domani.

"Non vi preoccupate, oggi non ho portato fortuna. Ci vediamo domani?", è il messaggio piovuto sui social. Intanto, nel corso del gioco, il Dottore se l'è vista con Francesco, consulente sulla sicurezza da Trieste, per il Friuli-Venezia Giulia. Mamma Roberta è stata accanto a lui per aiutarlo.

Dopo una puntata parecchio sfortunata, il giocatore è finito alla scelta delle regioni, ultima spiaggia per portarsi a casa 50mila o 100mila euro. Mamma e figlio hanno tutto su Veneto ed Emilia-Romagna. Purtroppo nemmeno le regioni hanno portato bene e Francesco è tornato a casa con i soli 2mila euro di Gennarino.

