L'Eredità, Francesco massacrato dai telespettatori: "È in palla. Stasera..."

Occhi puntati su Francesco, il concorrente de L'Eredità protagonista da diverse puntata del quiz game di Rai 1. Nella puntata di giovedì 29 gennaio, però, il ragazzo appare "stanco", "strano" ai telespettatori. "Francesco ma che ca*** fai????", è il commento di un utente di X al quale ne seguono altri: "Francesco é un po' stanco stasera?", "Francesco in the balloon", "Francesco ma se non guardi le lettere come fai a rispondere?", "È in palla stasera Francesco", "FRANCESCOOOOO! 20 secondi per carie", "Francesco "scojonato" come si direbbe dalle sue parti...".

Già campione alla trasmissione di Marco Liorni, Francesco Ramenghi è perugino. Classe 1992, il ragazzo è stato giocatore professionista di basket arrivando a solcare il parquet dei palazzetti di Serie A e a indossare la canotta azzurra della nazionale italiana Under 18. "Per tanti anni ho vissuto il mio sogno, fare il giocatore. Ho conosciuto realtà di altissimo livello. La pallacanestro mi ha permesso di ottenere una borsa di studio universitaria per completare il mio percorso e unire il percorso accademico a quello sportivo", erano state le sue parole.