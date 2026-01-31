Libero logo
4 di Sera, Sara Kelany ammutolisce la sinistra: "Ma come fate a dirlo?"

Claudio Brigliadorisabato 31 gennaio 2026
«Un poliziotto si difende, il balordo muore, l’agente viene indagato per omicidio volontario, tutto sbagliato. Io, vi dico la verità, non vorrei essere al posto di quel poliziotto». Paolo Liguori, ospite a 4 di sera su Rete 4, riflette sul nuovo, controverso caso di Milano, con un 28enne marocchino che ha minacciato un poliziotto con una pistola che si è poi rivelata a salve, venendo freddato. Secondo Liguori, l’agente «è come uno che ha un incidente stradale. Muore un bambino e quello passa un guaio. Lo ricorderà tutta la vita, perché è una persona per bene». La polemica, ancora una volta, è diventata politica, con il centrosinistra che si è schierato in parte contro il membro delle forze dell’ordine chiamando in causa il governo.

Sara Kelany, deputata di Fratelli d’Italia e responsabile del Dipartimento immigrazione del partito della premier Giorgia Meloni, snocciola un po’ di numeri: «Noi abbiamo diminuito del 3,5% i reati in 3 anni, diminuito del 15% gli omicidi e del 18% i femminicidi. Di fronte ai numeri bisognerebbe sollevare le mani». Tommaso Labate aggiunge: «Meno 6% di furti, meno 5% di estorsioni, meno 4,5% di rapine». «Noi abbiamo detto che non è ancora sufficiente conclude Kelany -. Non siamo contenti, nonostante i risultati ragguardevoli. Ma questo non basta, quindi adotteremo altre misure. E siamo stati gli unici che hanno investito nelle forze di polizia, 39mila agenti e altri 25mila nel prossimo triennio. Come si fa a dire che non si sia fatto nulla?».

Antonio Caprarica, giornalista e storico corrispondete Rai, aggiunge: «Un paese maturo dovrebbe affrontare la questione di sicurezza come questione di sicurezza democratica e di libertà. Questo pomeriggio entro in un piccolo supermercato qui a Milano, il cassiere mi riconosce e mi dice: “Sa quante rapine ho subito? Undici, le ultime negli ultimi 2 anni e mezzo. Italiani e stranieri”. Non voglio discutere i numeri che ha dato Kelany, è giusto dire che il livello del crimine in Italia è più basso che nel resto d’Europa, per i crimini più odiosi e più pesanti, ma c’è una dimensione spaventosa della microcriminalità sociale». Dovrebbe essere una contestazione, ma è una conferma: proprio per questo il governo considera la sua missione appena all’inizio.

