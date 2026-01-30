Affari Tuoi, De Martino replica all'hater di Herbert Ballerina: "Hai ragione, fa schifo"

Il protagonista della serata è stato però Giovanni, pacchista per la Regione Puglia. Originario di Brindisi, Giovanni è un militare dell’Esercito italiano e svolge il ruolo di conducente, occupandosi della guida dei mezzi militari. Per affrontare la partita ha scelto di farsi accompagnare dalla moglie Cinzia. I due si sono conosciuti 27 anni fa in discoteca e oggi hanno una figlia di 14 anni, Sofia. Cinzia lavora come impiegata comunale e insieme al marito ha giocato con il pacco numero 3, cercando di portare a casa il miglior risultato possibile.

Venerdì 30 gennaio è tornato in onda su Rai 1 Affari Tuoi , il game show condotto da Stefano De Martino . In apertura di puntata, il presentatore ha accolto il nuovo pacchista in rappresentanza dell’Emilia-Romagna: si chiama Giuliano, arriva da Carpi e lavora come operatore ecologico.

Come spesso accade, la puntata ha acceso il dibattito sui social, dove numerosi telespettatori si sono riversati su X per commentare in diretta quanto stava accadendo in studio. Tra i messaggi più ironici si leggono frasi come: “Ma sbaglio o la moglie non voleva baciarlo?”, oppure “Questo comincia bene: conduttore invece di conducente!”. Altri utenti hanno invece scherzato sulla memoria dei concorrenti: “Ma perché alcuni pacchisti mi sembra di non averli mai visti, anche se sono lì da settimane?”. Non sono mancate battute sul lavoro di Giovanni, con commenti come: “Il conduttore dei mezzi dell’esercito ed ecco a voi il super ospite: il cingolato!”. "Giorgio io sono mortificato, hai ragione fa schifo è odioso, è inguardabile".