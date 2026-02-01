David Parenzo? "Ma vergognati!": ecco quando va in pensione

Al «Voglio fare il mio calcolo sulla pensione», David Parenzo, a L’aria che tira, fa la simulazione inserendo i dati richiesti: età, 50 anni, anni di contributi, 27. Il conduttore di La7 scopre che dovrà ritirarsi dal lavoro nel 2042 con «pensione anticipata ordinaria». «Hai 50 anni e ci vai a 62, ti lamenti? Cosa sei, vecchio? Vergognati, questa è disinformazione, vergognati!», lo rimbrotta Giuliano Cazzola, in collegamento.

«Ma non mi sto lamentando! - replica il conduttore- Faccio un lavoro bellissimo e lavorerò fino a 90 anni. Lo dico anche al dottor Cairo, starò qui fino a 90 anni se mi regge la testa». Sempre che qualche ospite non lo faccia impazzire prima, per eccesso di stress. Un esempio? Il professor Angelo D’Orsi, storico e “controcorrente” fin dai tempi di Covid e Green pass. Si parla di Donald Trump e attacca: «Quello che ha in testa non so se almeno lui lo sappia. Grazie a lui però in qualche modo l’Occidente, che stiamo esaltando, sta rivelando la sua pochezza».« "Perché parla di pochezza dell’Occidente? Alla fine è il posto migliore dove stare no?», lo interrompe David. Non sa che sta per scatenare il finimondo. «Migliore perché ci sono nato, perché ci vivo - è la risposta del professor D’Orsi - ma prima di decidere qual è il posto migliore dobbiamo conoscere tutti gli altri posti».