Verissimo, Valeria Graci: "Magico, chi è il mio nuovo compagno"

“La vita torna a sorprenderti. È stato così col mio attuale compagno. Quando pensi non ci sia più nulla che possa sorprenderti si fanno degli incontri. È stato magico“: Valeria Graci si è raccontata nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. La comica ha spiegato che la sua nuova relazione è nata lontano dai riflettori ed è stata costruita fin da subito sulla semplicità: “Siamo insieme da 3 anni e non fa questo lavoro. È lontano dai riflettori ed è molto timido. Abbiamo un rapporto molto bello”.

"È stato un caso. Un colpo di fulmine“, ha proseguito la Graci, che poi ha detto di aver fatto subito una premessa importante: “Ho messo le cose in chiaro: figlio, lavoro e famiglia vengono prima di tutto. In maniera molto naturale ha preso spazio nella mia vita”. Sul figlio, invece, ha detto: “Pierluigi non vedeva l’ora che mi fidanzassi, che trovassi qualcuno. Ma io dicevo che non bisogna mai accontentarsi”. Oggi, col suo nuovo compagno, Antonio, sente di aver trovato la persona giusta: “Ne vale la pena. Ha saputo rispettare e rispetta i nostri spazi. Ognuno riconosce il proprio ruolo”.