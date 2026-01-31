Verissimo, Thai Wiggers in studio con le stampelle: cos'è successo

Thais Wiggers si è presentata con le stampelle nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. La conduttrice subito si è alzata per andarle incontro e darle una mano. La modella ed ex velina di Striscia la Notizia ha raccontato di aver avuto un incidente lo scorso Natale, quando è andata con tutta la sua famiglia in montagna: "Avevo detto di non sciare perché poi ci saremmo fatte male, abbiamo preso lo slittino". A quanto pare, però, non è bastato a evitare l'infortunio. "Ero sullo slittino con mia zia dietro, come due pazze - ha spiegato -. L'ultima curva non siamo riuscite… Siamo andate forti contro una barriera, ho messo il piede per parare il colpo ed è andata la caviglia".

La modella, poi, è passata alla sua vita privata. Del suo nuovo compagno, però, ha detto che preferisce non parlarne troppo perché ancora presto: "Mi hanno sorpreso quando mi hanno fotografato. Non ero molto contenta, erano quattro mesi che uscivamo. Era un po' presto per parlarne. Non ero pronta per annunciare una nuova relazione. Adesso sono sei, sette mesi e trovo ancora che sia presto per dire chissà cosa o che si è trasformata in una relazione solida. Lui abita in Inghilterra, a Londra, ha i figli che studiano là, è brasiliano come me. Ci capiamo. Avere questa vicinanza culturale è bello".