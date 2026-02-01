C'è posta per te, Liliana sta con l'amico del padre? Con mamma Sara finisce in disgrazia

Liliana arriva in studio insieme al marito Francesco per provare a riallacciare i rapporti con Sara, nata da una precedente relazione. La frattura risale a quando la ragazza, appena maggiorenne, si innamorò di Giovanni, amico del padre e più grande di lei di 27 anni. Una relazione osteggiata dalla madre, che non approvava né la differenza d’età né la precarietà lavorativa dell’uomo. La convivenza improvvisa e il matrimonio celebrato pochi mesi dopo hanno reso il distacco definitivo.

Tempo di storie, lacrime e risate. Tempo di C'è posta per te, l'inossidabile programma condotto da Maria De Filippi il sabato sera su Canale 5. La puntata in questione è quella di sabato 31 gennaio, dove è andato in scena il tentativo di riconciliazione tra Liliana e sua figlia Sara , madre e figlia separate da sette anni di silenzio. Un tentativo che, però, si è concluso nel peggiore dei modi, tra accuse reciproche, rabbia mai smaltita e una busta rimasta chiusa.

Di fronte alla figlia, Liliana prova a spiegarsi: "Sara sono 7 anni che non ci vediamo. Ho sofferto tanto per questa situazione. Non ho accettato Giovanni nella nostra famiglia per via della sua età e perché non aveva un lavoro stabile ma voglio riallacciare i rapporti. Noi avevamo un bellissimo rapporto, volevo il meglio per te. Sono qui per dirti di ricominciare. Voglio dire a Giovanni di non mettere i bastoni tra le ruote tra me e mia figlia".

Ma Sara reagisce con durezza e contesta la versione della madre: "Hanno ostacolato la nostra storia, ci hanno sempre messo i bastoni tra le ruote". Poi esplode, smentendo di essere fuggita di nascosto e accusando Liliana di mentire: "Che bugiarda, già mi ha fatto salire il nervoso". Il racconto prosegue fino al giorno del matrimonio, quando una battuta di Francesco avrebbe sancito la rottura definitiva. Sara urla: "Sei una bugiarda e basta".

A intervenire è Maria De Filippi, che prova a offrire un punto di vista personale: "Quando tua madre è venuta a parlarmi e mi ha detto di questa grande differenza d'età, io la guardavo perché pensavo che tra me e Maurizio c'erano quasi 25 anni di differenza". Ma nemmeno questo basta. Sara resta ferma sulle sue posizioni: "Non ci credo che sta male per me, perché è falsa e bugiarda". Niente da fare, insomma: la busta resta chiusa. Francesco, a margine, chiude amaramente la storia: "La conosco bene, anche se avesse fatto pace sarebbe tornato tutto come prima". Le speranze di riconciliazione sembrano essere ridotte al lumicino.