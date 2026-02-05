Striscia la notizia, il cameraman scaraventato in mare: una scena sconvolgente

Quello di inviato di Striscia la notizia è senza dubbio alcuno uno dei mestieri più pericolosi, e non solo della televisione italiana. E con lui, spesso rischia grosso anche il cameraman. Il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci da quest'anno, per la prima volta nella sua lunga storia, ha abbandonato la fascia dell'access prime time spostandosi alla prima serata del giovedì, per quattro appuntamenti speciali. E nel prossimo andrà in onda, tra poche ore, un servizio dal'esito sconcertante.

Michele Macrì, inviato di Striscia, arriva a Cirò Marina, in provincia di Crotone in Calabria, per indagare sulla pesca illegale del novellame di sarda, gergalmente indicato come "bianchetto". Una pratica che mette a rischio la specie e dunque vietata dalla legge. Oltre all'equilibrio della fauna ittica, si parla infatti anche di un giro da milioni di euro tutti ovviamente sottratti al Fisco.

Sul lungomare, Macrì prova dunque a far luce sui pescherecci fuorilegge che operano di notte e nelle prime ore del mattino con reti a strascico vietate, mercati ittici "paralleli", venditori porta a porta e ristoratori compiacenti. Non si parla di una vicenda locale, visto che il prodotto arriva persino nella grande distribuzione nazionale.

Quando l'inviato arriva al porto per fare domande ai pescatori del posto, creando scompiglio e provocando la reazione furibonda e vergognosa di alcuni uomini, che hanno pensato bene di scaraventare in mare il cameraman. La telecamera però è riuscita a immortalare il parapiglia e gli attimi immediatamente successivi alla caduta in acqua.