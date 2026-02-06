Milano-Cortina, PalaSharp occupato? Silenzi travolge la Fusani a La7

Luca, un componente del comitato che ha occupato il PalaSharp a Milano per protestare contro le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, spiega a L'aria che tira, su La7, le ragioni che hanno portato a organizzare un contro-evento, le "Utopiadi". E il gelo inizia a serpeggiare in studio.

"I Giochi sono insostenibili e indesiderabili per i costi economici, sociali e ambientali che hanno. Piscine e impianti sportivi comunali vengono abbandonati e chiusi ma vengono trovati soldi per aprire opere temporanee come il PalaItalia e il Villaggio olimpico". A questo si aggiunge, ovviamente, "la condanna degli agenti dell'Ice, così come quella degli agenti del Mossad o i Pasdaran". "Non li metterei proprio sullo stesso piano", protesta dallo studio il conduttore David Parenzo.