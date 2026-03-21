L'Eredità, Fiamma eliminata? Telespettatori in rivolta: "Buffoni, maledetti"

Oggi, sabato 21 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Tommaso, il nuovo campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Pietro da Rovigo, Martina da Avellino, Alberto da Palermo, Laura da Firenze, Mauro da Valmontone, Fiamma lla ventiduesima sera. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo?", ha risposto a gran voce tutto il pubblico in studio.

Ma alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato ancora una volta Tommaso. Il super campione aveva la possibilità di portarsi a casa la belelzza di 100mila euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con: "Direttore", "Termine", "Vano", "Caldaia" e "Audio". Dopo un minuto di attenta riflessione, il nuovo campione ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Lavori". Ma non era la parola esatta. La soluzione era: "Tecnico".