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L'Eredità, "ogni tanto uno serio": Tommaso sconfitto ma...

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domenica 22 marzo 2026
L'Eredità, "ogni tanto uno serio": Tommaso sconfitto ma...

1' di lettura

È stato Tommaso il concorrente che è riuscito ad arrivare alla ghigliottina a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 22 marzo. Le cinque parole da collegare erano: rumore, centro, parole, perdersi, soldino. Mentre il montepremi, dimezzato per ben cinque volte, alla fine è sceso a 12.500 euro. Il campione, dunque, ci ha ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, e alla fine sul cartoncino a sua disposizione ha scritto la parola "Oro".

Liorni, però, ha subito fatto notare un dettaglio su Tommaso: "Ha passato l'intero minuto di riflessione a scuotere la testa". E lui ha confermato di non essere affatto convinto della parola trovata. E in effetti la parola corretta di questa sera era un'altra, cioè "Pensieri". 

Tanti i commenti da parte dei telespettatori al termine della puntata. "Ogni tanto ce n'è uno serio che sa di aver sbagliato la parola e non si arrampica sugli specchi. #leredita", ha scritto per esempio un utente sulla piattaforma X. Un altro invece: "Comunque non so da voi,.ma io ho sempre sentito 'un soldo per i tuoi pensieri'". E ancora: "Un soldino per i tuoi pensieri, si dice ancora?". 

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l'eredità
marco liorni

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