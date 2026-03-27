PiazzaPulita, "le capita spesso": Selvaggia Lucarelli sputa sentenze e insulti su Meloni

A risultato acquisito, quello del referendum, ora a parlare ci sono tutti quelli che si sentono vincitori. Compresa Selvaggia Lucarelli, ospite dell’ultima puntata di Piazzapulita, il talk di approfondimento di Corrado Formigli, in onda su La7 ogni giovedì in prima serata. La giornalista, commentando l’esito voto e la reazione di Giorgia Meloni, osserva che la leader ha perso perché si è sopravvalutata, un atteggiamento che, secondo lei, le capita spesso. Afferma, infatti, la Lucarelli: “Si è molto sopravvalutata, cosa che le capita spesso, era in pieno delirio di onnipotenza. Io temo che, se avesse vinto questo referendum, il prossimo quesito a cui ci saremmo trovati a rispondere la prossima volta sarebbe stato qualcosa del tipo 'mi volete papessa o no' o forse Papa, lei forse preferisce la definizione di Papa tutto al maschile, non facciamo errori. Credo che non abbia compreso che questo referendum era una questione tecnica che, francamente, non ha appassionato quasi nessuno".

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"Chi è andato a votare lo ha fatto in parte per farle un dispetto o più semplicemente per seguire una linea politica - prosegue la Lucarelli -, ma credo che il succo di questo referendum sia rimasto impenetrabile per la maggior parte delle persone, compresi molti addetti ai lavori, posso testimoniarlo, perché ho chiesto consigli e opinioni ad avvocati e nessuno mi ha dato una risposta che aderisse a quella precedente. Erano tecnicismi che non hanno appassionato".

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