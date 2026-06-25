La7, clamorosa gaffe di Pino Rinaldi: "Tutto questo su Chi l'ha visto?"

Complice il fatto che per tutto il giorno si è parlato di lei, Pino Rinaldi è incappato in un clamoroso lapsus. È successo durante la sua trasmissione Ignoto X su La7. "Tutto questo - ha detto nel lanciare la trasmissione - tra pochissimo su 'Chi l'ha visto?'... seh, su 'Ignoto X'". L'episodio non è passato inosservato e ha immediatamente infiammato i social, dove la reazione degli utenti del web è stata ironica e immediata. "Lapsus ma attualissimo", scrive qualcuno, mentre altri scherzano: "Pino ha confessato".

In molti si interrogano sulla natura della gaffe: "Pino, è un'anticipazione o un lapsus freudiano?". C'è anche chi lo candida direttamente alla successione: "Io vedrei bene Pino Rinaldi alla conduzione di #chilhavisto. Però si deve portare anche il mitico Carmelo". A far "scivolare" Rinaldi sicuramente la notizia che ha tenuto banco nella mattinata di mercoledì 24 giugno. Ossia l'addio, dopo 22 anni, di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?