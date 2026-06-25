La7, clamorosa gaffe di Pino Rinaldi: "Tutto questo su Chi l'ha visto?"

Complice il fatto che per tutto il giorno si è parlato di lei, Pino Rinaldi è incappato in un clamoroso lapsus. È successo durante la sua trasmissione Ignoto X su La7. "Tutto questo - ha detto nel lanciare la trasmissione - tra pochissimo su 'Chi l'ha visto?'... seh, su 'Ignoto X'". L'episodio non è passato inosservato e ha immediatamente infiammato i social, dove la reazione degli utenti del web è stata ironica e immediata. "Lapsus ma attualissimo", scrive qualcuno, mentre altri scherzano: "Pino ha confessato".
In molti si interrogano sulla natura della gaffe: "Pino, è un'anticipazione o un lapsus freudiano?". C'è anche chi lo candida direttamente alla successione: "Io vedrei bene Pino Rinaldi alla conduzione di #chilhavisto. Però si deve portare anche il mitico Carmelo". A far "scivolare" Rinaldi sicuramente la notizia che ha tenuto banco nella mattinata di mercoledì 24 giugno. Ossia l'addio, dopo 22 anni, di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?
Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto?, tre nomi per sostituirla: uno è clamorosoFederica Sciarelli è pronta a lasciare la guida di Chi l’ha visto?, storico programma di Rai 3 che conduce ...
"Rai e Federica Sciarelli, in vista dello scadere del contratto che lega la professionista alla tv pubblica, stanno ragionando insieme sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni. Parallelamente, sono in corso riflessioni anche su Chi l'ha visto?, programma di cui Sciarelli è da oltre vent'anni il volto di riferimento e centrale nell'offerta del Servizio pubblico e su chi potrebbe raccoglierne l'eredità", ha comunicato attraverso una nota la Rai.
Lapsus, ma attualissimo. #IgnotoX #chilhavisto https://t.co/KdZpNdfSX3 pic.twitter.com/fCyE1r1ULo— LALLERO (@see_lallero) June 24, 2026