Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si incontrano in campo: gelo siderale. La foto che dice tutto

Anno nuovo, nuova vita. Almeno per Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. I due colleghi hanno trascorso le vacanze di Natale lontani. Lei a Miami; lui tra Montecarlo e il Nord Italia. Quella che fino alle Atp Finals di Torino sembrava a tutti gli effetti una crisi amorosa si è trasformata presto in una rottura definitiva. L'azzurro e la russa non stanno più insieme. Nonostante i tantissimi rumors che in questi mesi li davano vicini a una riconciliazione.

Ma, come sempre, il momento in cui due ex fidanzati si rincontrano è al quanto imbarazzante. I sentimenti non svaniscono da un giorno all'altro. Ma la testa ti dice invece di andare oltre e non guardarti indietro. È successo a Sinner e Kalinskaya, che si sono rivisti in occasione degli Australian Open. Si sono incrociati, si sono salutati velocemente e sono tornati ognuno alle sue cose.

Jannik Sinner and Anna Kalinskaya proving that breakups don’t have to be the end of a friendship.



Respect, maturity, and good vibes all around. pic.twitter.com/7Zqq1YvpH1 — OneTennis (@tennis_photos) January 9, 2025

"Sarebbe bello servire sempre in questo modo. Le condizioni non sono semplici, la palla è molto rapida, ma sono felice di essere tornato in Australia e ho buone sensazioni”. Così il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, dopo la vittoria nel matrch esibizione a Melbourne contro il greco Stafanos Tsitsipas. L'azzurro ha poi parlato del suo match di primo turno all’Australian Open, contro il cileno Nicolas Jarry: “Ogni giornata è differente, lui serve bene, e dovrò far partire lo scambio il più possibile".