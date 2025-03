Juve, chi ha incrociato Thiago Motta: gelo alla Continassa

La fine dell’era Thiago Motta alla Juve è arrivata domenica sera, dopo una settimana di riflessioni che hanno seguito il k.o. contro la Fiorentina per 3-0. L’italo-brasiliano, autore di una stagione da sogno a Bologna, non è più l’allenatore della Vecchia Signora e ha reagito all’esonero in maniera particolarissima, secondo La Gazzetta dello Sport.

Il quotidiano milanese, infatti, parlando con chi è vicino all’allenatore ha raccontato che il 42enne ha attivato una sorta di ‘modalità zen’ nel momento della tempesta. “Chiaramente è amareggiato per l’esonero — si legge — ma resta convinto che sarebbe stato l’uomo giusto per arrivare al quarto posto e di aver comunque fatto cose buone alla guida della Juventus, in un’esperienza che gli servirà per il futuro".