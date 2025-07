Calhanoglu verso Mourinho. Inter, ecco il sostituto: uno schiaffo al Milan

Secondo Gazzetta dello Sport, in caso di partenza di Calha l'Inter avrebbe in ogni caso già individuato il sostituto: lo svizzero Granit Xhaka , regista di lotta e di governo del Bayer Leverkusen . Sul giocatore fino a qualche settimana fa era fortissimo l'interesse del Milan , che però dopo aver trattato con i tedeschi ha deciso di puntare tutte le risorse rimaste per il centrocampo sull'altro svizzero Jashari del Bruges .

In questo momento, però, l'attenzione in Viale della Liberazione è tutta rivolta all'affare Lookman, a proposito del quale lo stesso Ausilio è uscito allo scoperto: "Lookman ci piace tanto - ha detto -, vorremmo cercare di prenderlo, ma è un giocatore dell'Atalanta e dovremo cercare di trovare un accordo, però non faremo trattative infinite". Un modo per dire che già nei prossimi giorni ci si aspetta una svolta, con l'Inter che non vuole (e non può, considerando il tetto imposto da Oaktree) alzare l'offerta di 40 milioni, mentre l'Atalanta non è disposta a scendere sotto quota 50. Il giocatore ha già l'accordo con l'Inter (cinque anni a quattro milioni netti a stagione) e nei giorni scorsi avrebbe comunicato la sua scelta alla dirigenza atalantina. Dalla Turchia arriva anche la notizia che il Besiktas sarebbe interessato a Taremi per far coppia con il neo arrivato Abraham.