Nick Kyrgios sistemato dalla Sabalenka: "Pronto a prenderlo a calci"

di Lorenzo Pastugliavenerdì 12 settembre 2025
Aryna Sabalenka non vede l'ora di affrontare Nick Kyrgios. La numero uno del mondo e recente vincitrice degli US Open ha parlato nel Jay Shetty Podcast della partita-esibizione di gennaio, definita "La battaglia dei sessi", e ha lanciato un chiaro messaggio al rivale. La campionessa ha spiegato lo scopo dell'evento: "Stiamo lottando per la parità dei premi in denaro e credo sia quello il motivo e poi penso sia divertente e interessante giocare contro un uomo". Poi ha rincarato la dose rivolgendosi a Kyrgios: "Sono pronta a prenderlo a calci nel sedere… — ha aggiunto — posso usare questa parola giusto? Gli sto mettendo addosso un sacco di pressione in questo momento, quindi spero che si ritiri solo sentendo tutta questa pressione”.

Durante il podcast ha anche sfidato l'australiano guardando la telecamera: "Bene, Nick, devi essere pronto — ha detto ancora —. È meglio che tu sia pronto. E sì, adesso ti prenderò a calci nel sedere". Sabalenka ha poi scherzato sul possibile intervento delle istituzioni: "Penso che l’Atp cancellerà la battaglia — ha detto ancora —. Sarà tipo: ‘Beh, ok, se deve succedere, allora che sia con Jannik (Sinner, ndr) o con Carlos (Alcaraz), ma non con Nick’. Sta diventando come un incontro di boxe, sembra quasi così".

Non manca un piano giocoso per destabilizzare Kyrgios: "Sì, mi assicurerò di mandargli qualche drink prima della sfida — ha proseguito —, così, giusto per… mi assicurerò che non sia pronto. Ma lo adoro". Infine ha anticipato le regole: "Allora, praticamente io starò dal lato dove il campo è più piccolo — ha concluso — Mentre lui giocherà sul lato normale, e penso che avremo una sola battuta a testa". Lo spettacolo è garantito, la tensione sale.

