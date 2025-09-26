Carlos Alcaraz, "se devo essere onesto...": la confessione su Sinner

I due tennisti più forti del pianeta stanno giocando in Asia, ma non nello stesso torneo. Carlos Alcaraz, il nuovo numero uno al mondo, ha optato per il Giappone - Tokyo -, ed è già riuscito a superare il primo turno. Jannik Sinner, invece, ha scelto Pechino in Cina. Gli appassionati del tennis dovranno dunque attendere qualche settimana per vedere lo spagnolo e l'italiano l'uno contro l'altro.
A Carlos Alcaraz, dopo il match d'esordio vinto a Tokyo, è stato chiesto come si sentisse sapendo di non dover affrontare in finale il suo rivale. Ma la sua risposta ha spiazzato tutti. "Non è un sollievo a essere onesti, io amo giocare contro di lui - ha spiegato il numero uno al mondo -. Penso che ogni volta che io e lui giochiamo contro divento un giocatore migliore. In un certo senso lui mi aiuta a essere migliore. Perché contro Jannik alzo il mio livello. Per questo amo giocatore con lui. Ora però sono a Tokyo - ha concluso lo spagnolo - e voglio giocare in un nuovo posto, un nuovo stadio e contro giocatori differenti".
"Ho cercato di mettere molta concentrazione soprattutto nelle partite di primo turno, dove molte cose possono andare nel verso sbagliato, devi trovare il ritmo, valutare il tempo e la velocità del campo - le parole di Sinner dopo l'ottimo esordio in Cina -. Oggi c'è stata una grande performance, ho cercato di prepararmi al meglio, sono arrivato prestissimo per abituarmi alle condizioni. Sono molto contento di aver offerto questo genere di performance, lui è un giocatore di alto livello, sono riuscito a brekkarlo abbastanza presto in entrambi i set e questo mi ha dato fiducia. Penso molto al servizio in questo periodo, a volte sono un po' lento - ha aggiunto -. Spero che diventi sempre più automatico. Sono contento di poter lavorare sulle cose e di avere un grande team al mio fianco, si continua a spingere".
