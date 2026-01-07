Nick Kyrgios è disperato: "Perché gioco a tennis"

Riuscirà mai a stare almeno un giorno all’anno in pace Nick Kyrgios? Il tennista australiano più politically incorrect del circuito, infatti, torna a far parlare di sé con dichiarazioni che non piacciono ai puristi della racchetta e scuotono il mondo del tennis: “Una delle mie più grandi motivazioni è sempre stata quella di guadagnare soldi con il tennis. Non mentirò”. E lo dice senza arrossire, dopo la bruciante sconfitta nel primo turno del torneo ATP 250 di Brisbane dove è stato eliminato nettamente dall’americano Aleksandar Kovacevic in due set.

Kyrgios non fa retorica: la sua è sfrontatezza. Ha appena 30 anni, una carriera costellata di infortuni — tra polso e ginocchio — e una classifica che lo vede lontano anni luce dai fasti di un tempo. “I miei genitori non erano ricchi e non mi vergogno a dire che se continuo a giocare è per fare soldi”, ha scandito davanti ai microfoni, ribadendo che “in questa fase della carriera l’aspetto economico è fondamentale”.