Jasmine Paolini, lo sfregio del francese: non la saluta. E...

Episodio curioso durante la United Cup. L'Italia ha dovuto interrompere anzitempo il suo cammino nella competizione. Gli Azzurri infatti sono riusciti a superare il girone, vinto dalla Svizzera. E a nulla è falso l'ottimo risultato ottenuto con la Francia, ottenuto grazie alla vittoria di Arthur Rinderknech contro Flavio Cobolli. Così quando Jasmine Paolini è scesa in campo contro la francese Jeanjean, l'Italia era già fuori. La Francia, a sua volta, con la sconfitta di Leolia era altrettanto fuori. Insomma, tutto per la gloria, compreso il doppio poi vinto da Errani e Vavassori.

Dopo la fine del match vinto dalla Paolini, la tennista si è avvicinata ai suoi avversari per salutarli e stringere loro la mano. Il gesto sportivo è da ricambiato quasi da tutti. Tutti, appunto, tranne uno. Rinderknech, infatti, l'ha deliberatamente ignorata.