Jasmine Paolini, lo sfregio del francese: non la saluta. E...

Episodio curioso durante la United Cup. L'Italia ha dovuto interrompere anzitempo il suo cammino nella competizione. Gli Azzurri infatti sono riusciti a superare il girone, vinto dalla Svizzera. E a nulla è falso l'ottimo risultato ottenuto con la Francia, ottenuto grazie alla vittoria di Arthur Rinderknech contro Flavio Cobolli. Così quando Jasmine Paolini è scesa in campo contro la francese Jeanjean, l'Italia era già fuori. La Francia, a sua volta, con la sconfitta di Leolia era altrettanto fuori. Insomma, tutto per la gloria, compreso il doppio poi vinto da Errani e Vavassori.
Dopo la fine del match vinto dalla Paolini, la tennista si è avvicinata ai suoi avversari per salutarli e stringere loro la mano. Il gesto sportivo è da ricambiato quasi da tutti. Tutti, appunto, tranne uno. Rinderknech, infatti, l'ha deliberatamente ignorata.
Come si capisce perfettamente in un video diventata subito virale sui social, il francese dà l'idea di non voler proprio salutare la Paolini. Lei lo guarda, lui la ignora completamente. Così la tennista si gira e se ne va, ma si gira due volte verso il tennista transalpino che continua a non guardarla. Al momento, il motivo che ha spinto il francese a ignorare l'italiana resta ancora un mistero.
Did Rinderknech deliberately ignore Jasmine pic.twitter.com/8OH1YOusvF— Alessandro Febbi (@AleCreek) January 7, 2026