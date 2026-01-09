Sinner-Alcaraz, la profezia: "Cosa accadrà nei prossimi 2 anni"

Il dominio di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz continua a essere al centro delle analisi nel mondo del tennis, e a rafforzare questa lettura arriva anche il parere autorevole di Veronika Kudermetova. La tennista russa, intervistata dal portale specializzato Tatar-Inform, non ha dubbi nel collocare l’azzurro e lo spagnolo su un piano nettamente superiore rispetto al resto del circuito. “Sono a un livello superiore, tale che nessuno potrà star loro accanto nei prossimi due anni”, ha spiegato, sottolineando come il gap attuale sembri destinato a durare. Kudermetova si è poi soffermata sulle differenze tecniche e caratteriali tra i due campioni, usando immagini molto efficaci. “Sinner per me è come un robot: non commette praticamente mai errori, fa tutto velocemente e con precisione”, ha detto, mettendo in risalto la solidità e la continuità del numero uno azzurro. Diverso, ma altrettanto letale, lo stile di Alcaraz: “È un creatore. Prima costruisce il ritmo e poi lo rompe. È molto veloce”.

Nel corso dell’intervista, la 28enne di Kazan ha affrontato anche il tema del confronto tra tennis maschile e femminile, tornato d’attualità dopo la discussa esibizione di Dubai tra Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka: “Il livello di gioco dei ragazzi è più alto”.

