Inter-Juve, Roberto Saviano picchia duro su Marotta: "Serie A falsata"

"Finché quest'uomo avrà un ruolo nel calcio italiano tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati", ha spiegato Saviano, pubblicando una foto del presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta. La rabbia di Chiellini ieri sera sembra il sentimento di uno che non abbia mai avuto a che fare con Marotta. Il campionato italiano oggi è falsato e pure se dovesse vincerlo l'Inter non avrebbe alcun valore".

"Non è un attacco ad atleti e tifosi - ha proseguito lo scrittore -, che sono le prime vittime di un sistema non del tutto trasparente. Finché certe dinamiche resteranno intoccabili i campionati non saranno mai davvero normali. È l'ennesimo episodio che coinvolge l'Inter, mentre la curva nerazzurra è ancora scossa dalle tensioni: l'episodio di Audero è una delle conseguenze che il sistema calcio italiano ha fatto finta di non capire".