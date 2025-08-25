Mediterranea, Fratoianni invita a disobbedire? FdI lo zittisce così

Nicola Fratoianni accusa Meloni e il suo governo? Fratelli d'Italia gli risponde per le rime. Il leader di Alleanza Verdi e Sinistra si è lanciato nella solita invettiva contro l'esecutivo di centrodestra. Il tema? Ancora una volta l'immigrazione, dopo lo scoppio del caso Mediterranea, l'ong di Luca Casarini. "Meloni e Piantedosi trattano con i guanti bianchi i trafficanti come Almasri e poi obbligano i naufraghi salvati dalle Ong a ulteriori sofferenze. Nave Mediterranea sbarchi subito i naufraghi senza dover andare a Genova", ha scritto su X Fratoianni.

Poi ha rincarato la dose: "Anche oggi governo Meloni invece di fare la guerra ai trafficanti di esseri umani sceglie di scagliarsi contro chi salva le vite nel Mediterraneo, imponendo a Sos Mediterranee altri giorni di navigazione inutili. Una scelta feroce e immotivata". E si è spinto persino a esaltare chi disobbedisce alle leggi italiane: "Grazie a Mediterranea Saving Humans che ha disobbedito alle autorità italiane e ha attraccato a Trapani evitando un’inutile traversata di 4 giorni fino a Genova. Disobbedire di questi tempi a norme ottuse e inutilmente crudeli, per dirla con Don Milani, è una virtù".