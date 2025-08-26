Trotamar III, fermo per un'altra Ong: "Guardia costiera libica non informata"

Un'altra Ong è stata sottoposta a fermo amministrativo nelle ultime ore: si tratta della nave Trotamar III della CompassCollective, ora bloccata nel porto di Lampedusa. I fatti che hanno innescato il provvedimento risalgono allo scorso 24 agosto, quando sono stati salvati 22 migranti. L'equipaggio è accusato di non aver informato la guardia costiera libica quando ha salvato le persone da un'imbarcazione non idonea alla navigazione. Il fermo è in vigore da ieri, lunedì 25 agosto.
"La mattina del 24 agosto il nostro equipaggio - ha spiegato la Trotamar III in una nota - ha avvistato al largo delle coste libiche un'imbarcazione in vetroresina in difficoltà, con a bordo 3 donne e 19 uomini che, da ore, erano in mare aperto, in balia delle onde". Dopo una richiesta di soccorso alle autorità italiane e maltesi, lo skipper Matthias Wiedenlübbert "ha deciso di prendere a bordo le persone per salvarle dall'annegamento e da un imminente respingimento illegale in Libia da parte della cosiddetta guardia costiera libica", continua la comunicazione di CompassCollective.
La Ong ha fatto sapere che già la sera prima la nave era stata "spinta fuori rotta da una motovedetta della guardia costiera libica che si era avvicinata a babordo e aveva minacciato via radio anche di usare le armi da fuoco". Intanto, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha ribadito su X che "lo Stato contrasta i trafficanti e coordina i soccorsi in mare, non le ong", commentando il fermo della nave Mediterranea. Quest'ultima ha disatteso le indicazioni delle autorità sul porto in cui sbarcare, puntando su Tripoli e non su Genova, come disposto dal governo.