Sanremo, 4 magrebini massacrano un 21enne disabile: "È morto", il video-choc

Scene di ordinaria violenza. A Sanremo la polizia ha arrestato tre giovani di origine magrebina che hanno aggredito un turista disabile. Tutto ha avuto inizio nelle prime ore di domenica, quando una pattuglia ha notato una calca di persone che chiedeva aiuto nei pressi di via Gioberti nel centro cittadino. Stando alla ricostruzione, i tre - dopo una serata in un locale - hanno inseguito e aggredito con ferocia il 21enne piemontese. Arrivati poi in centro i malviventi, tutti di età compresa tra i 18 e i 21 anni, hanno colpito la vittima anche con sedie in plastica prese dal dehor di un locale poco distante.

L'aggressione è avvenuta all'apparenza senza un motivo e con particolare ferocia, visto che il ragazzo è stata picchiato anche quando si trovava a terra. Considerato il pericolo di fuga e di reiterazione del reato per i tre autori del pestaggio è stato disposto il fermo e oggi è attesa la convalida. Nei loro confronti è scattato pure il foglio di via obbligatorio da Sanremo per quattro anni. Il ventunenne è stato portato in ospedale, curato e dimesso con una prognosi di 45 giorni. Stando alle telecamere della zona a partecipare all'aggressione ci sarebbe stata anche una quarta persona, poi fuggita. Sono ancora in corso le ricerche. In uno dei filmati si sente uno degli aggressori dire in francese: "Ça va les mecs, il est mort (Va bene ragazzi, è morto, ndr)".