Settimo Torinese, dal Pd oltre 24mila euro per pagare l'albergo ai rom

Quasi 25mila euro per pagare l'hotel ai rom. Mentre la sinistra sbraita contro il fantomatico "resort" ai poliziotti in Albania, ecco che il Pd di Settimo Torinese offre il soggiorno ai nomadi. A denunciare quanto sta accadendo è la Lega, che mostra una determina comunale del 1° dicembre 2025. La determina riguarda il rimborso delle spese sostenute dal Comune per l’accoglienza temporanea di una famiglia rom a seguito dello sgombero del campo abusivo di Via Moglia avvenuto nel mese di luglio. Nel testo del documento si legge che la misura si è resa "necessaria a causa di diverse fragilità sociali e socio-sanitarie presenti al suo interno". L’oggetto della determina prevede il rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione comunale per l’accoglienza e l’inserimento temporaneo della famiglia in questione presso un hotel di Volpiano nei seguenti periodi: dal 17 luglio al 31 ottobre 2025, per un importo complessivo pari a 15.653 euro; per il periodo novembre-dicembre 2025, per un importo complessivo presunto pari a 8.723 euro

Ecco allora che la determina stabilisce di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di 24.376 euro a favore dell’Unione dei Comuni Nord Est Torino. Immediata la reazione del consigliere regionale Andrea Cerutti: "A Settimo Torinese il Partito Democratico ha trovato la ricetta per sgomberare i campi rom: pagare decine di migliaia di euro per farli soggiornare in hotel. Sembra una barzelletta, invece è quanto scritto nero su bianco su una determinazione dello scorso dicembre che dettaglia i costi sostenuti nel 2025 per l’intera operazione dal Comune".

Insomma, insiste il leghista, "un rimedio non proprio economico con cui la sindaca Elena Piastra ha deciso di arginare il fenomeno rom mettendo la polvere sotto il tappeto, senza ovviamente rinunciare alla beneamata inclusività che sembra essere diventata l’unico punto nell’agenda dei Dem. Sarebbe forse stato più saggio destinare queste risorse ai settimesi. Ancora una volta il Pd di Settimo non solo in campagna elettorale, ma anche al governo e con atti ufficiali, conferma che le sue priorità sono i rom e non i suoi cittadini. Ci auguriamo che se ne ricordino alle prossime elezioni".

La reazione dem? Oltre l'assurdo: "Oh, guarda chi si rivede - scrive il Pd di Settimo in un post social -La Lega Settimo Torinese che spunta dal nulla come un avvoltoio per strumentalizzare la vicenda delle famiglie rom e fare propaganda sulla pelle delle persone. Dopo lo sgombero di un insediamento abusivo, il Comune ha il dovere di garantire soluzioni temporanee controllate, se le persone non hanno alternative, per evitare nuove occupazioni irregolari e tutelare sicurezza e legalità per tutti. Le risorse impegnate servono proprio a superare definitivamente i campi nomadi abusivi, non a crearne di nuovi. Chi governa affronta i problemi e cerca di risolverli. Voi, all’opposizione, non fate altro che strumentalizzare in modo becero, disumano e irresponsabile. Noi continuiamo a lavorare in modo serio per una Settimo più sicura, ordinata e giusta per tutti i cittadini".