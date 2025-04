Bankitalia, il report di Panetta: "Dazi e tassi", l'impatto sui conti

"L'incertezza a livello globale resta elevata, alimentata dalle persistenti tensioni geopolitiche e commerciali. Questo contesto penalizza gli scambi internazionali e accentua la frammentazione dell'economia mondiale, contribuendo al rallentamento dell'attività produttiva". E' uno dei passaggi centrali della relazione di Fabio Panetta , governatore di Bankitalia , in occasione dell'Assemblea annuale dei Partecipanti al capitale della Banca d'Italia per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Istituto.

"L'alto livello dei tassi ufficiali registrato nell'ultimo anno ha avuto ripercussioni negative" anche sui risultati di bilancio dell'esercizio 2024, sottolinea Panetta. "Nei primi cinque mesi del 2024 i tassi ufficiali sono rimasti invariati. A partire da giugno, il Consiglio direttivo della BCE ha avviato una graduale riduzione: tra allora e la fine dell'anno il tasso sui depositi presso l'Eurosistema è stato abbassato di 100 punti base, al 3 per cento. Dal 18 settembre 2024, per contenere la variabilità dei tassi di mercato a breve termine, il differenziale di tasso tra le operazioni di rifinanziamento principali e i depositi presso l'Eurosistema è stato ridotto da 50 a 15 punti base. Successivamente, nel corso del 2025 - continua il governatore - il Consiglio ha ulteriormente abbassato i tassi ufficiali di 50 punti base. Parallelamente, nella seconda metà del 2024 sono stati ridotti i reinvestimenti dei titoli in scadenza nell'ambito del programma di acquisto di titoli per l'emergenza pandemica (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP), con una diminuzione di 7,5 miliardi al mese fino alla cessazione completa a fine anno. Considerando anche le scadenze dei titoli detenuti nell'ambito del programma di acquisto di attività finanziarie (Asset Purchase Programme, APP), l'importo complessivo dei portafogli di titoli detenuti dall'Eurosistema per fini di politica monetaria è sceso di circa 400 miliardi rispetto al 2023. Anche l'ammontare dei fondi erogati dall'Eurosistema alle banche dell'area dell'euro mediante operazioni di rifinanziamento si è fortemente ridotto, da 410 a 34 miliardi. Questa contrazione è dovuta principalmente ai rimborsi delle ultime operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine della terza serie (Targeted Longer-Term Refinancing Operations, TLTRO3). Alla fine del 2024 l'esposizione complessiva dell'Eurosistema nei confronti delle controparti di politica monetaria era composta esclusivamente da operazioni di rifinanziamento principali con scadenza settimanale e da operazioni a più lungo termine con scadenza trimestrale. Nel complesso, l'andamento delle operazioni di politica monetaria ha comportato una significativa diminuzione del surplus di liquidità dell'area dell'euro, ossia dell'eccesso di depositi detenuti dalle banche presso l'Eurosistema rispetto all'obbligo di riserva. Alla fine del 2024, tale surplus era pari a 2.827 miliardi, in calo di 519 miliardi rispetto all'anno precedente".