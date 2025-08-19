Libero logo
Norvegia, scandalo a corte: Marius Borg Hoiby incriminato per stupro

martedì 19 agosto 2025
Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria della Norvegia Mette-Marit e figliastro dell'erede al trono, il principe Haakon, è stato incriminato dai pubblici ministri per vari reati tra cui stupro. Il procuratore dello Stato di Oslo Sturla Henriksbo ha affermato che Marius Borg Hoiby potrebbe rischiare fino a 10 anni di carcere se condannato.

L'atto di accusa depositato presso il tribunale distrettuale di Oslo comprende 32 capi d'imputazione, tra cui stupro, abuso in una relazione intima nei confronti di un'ex partner e atti di violenza nei confronti di un'altra. Altre accuse includono minacce di morte e violazioni del codice della strada. Il 28enne non ha titoli reali né incarichi ufficiali. È sotto osservazione ma resta libero in attesa di processo. Henriksbo stima che il processo potrebbe iniziare a metà gennaio e durare circa sei settimane.

L'avvocato difensore Petar Sekulic ha dichiarato che “il nostro cliente nega tutte le accuse di abuso sessuale, così come la maggior parte delle accuse relative alla violenza”. Ha aggiunto che Høiby “presenterà una versione dettagliata dei fatti davanti al tribunale”. Il palazzo reale ha dichiarato che spetta ai tribunali gestire il caso e prendere una decisione, e che non ha nulla da aggiungere al riguardo.

