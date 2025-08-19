Norvegia, scandalo a corte: Marius Borg Hoiby incriminato per stupro

Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria della Norvegia Mette-Marit e figliastro dell'erede al trono, il principe Haakon, è stato incriminato dai pubblici ministri per vari reati tra cui stupro. Il procuratore dello Stato di Oslo Sturla Henriksbo ha affermato che Marius Borg Hoiby potrebbe rischiare fino a 10 anni di carcere se condannato.

L'atto di accusa depositato presso il tribunale distrettuale di Oslo comprende 32 capi d'imputazione, tra cui stupro, abuso in una relazione intima nei confronti di un'ex partner e atti di violenza nei confronti di un'altra. Altre accuse includono minacce di morte e violazioni del codice della strada. Il 28enne non ha titoli reali né incarichi ufficiali. È sotto osservazione ma resta libero in attesa di processo. Henriksbo stima che il processo potrebbe iniziare a metà gennaio e durare circa sei settimane.