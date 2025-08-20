Vendola: "Non si rottama a casa degli altri", la sinistra ora esplode

In Puglia, in vista delle Regionali, la situazione è letteralmente fuori controllo. E a far esplodere del tutto il Pd sono le parole di questa mattina di Nichi Vendola: "Io vengo chiamato in causa solo per ragioni di fiction. La contesa, trasparente nelle sue ragioni politiche, è tutta dentro il Pd", spiega al Corriere della sera l'ex governatore della Puglia ed esponente di AvS, su cui Antonio Decaro avrebbe messo un veto per la candidatura alle regionali, così come per quella di Michele Emiliano. Se ci saranno loro in lista Decaro minaccia di non correre come candidato presidente.

"Perché riguarda, dal punto di vista di Decaro, il diritto a esercitare una reale discontinuità rispetto al modello di governo di Emiliano", evidenzia. "In ogni caso nessuno può arrogarsi il diritto di rottamare a casa degli altri. Sarebbe salutare chiudere quanto prima questa diatriba intestina e dedicarci a discutere del futuro dei pugliesi - prosegue - : cosa faremo contro la crisi climatica e contro l'inverno demografico? Che Puglia immaginiamo?". Vendola quindi conferma la sua volontà di candidarsi. "È del tutto evidente" e a Decaro non si sente di dare "nessun consiglio. A Decaro auguro un pizzico in più di sincerità e di coraggio politico...".