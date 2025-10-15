Greta Thunberg contro Israele: "Abusi e insulti: come mi hanno umiliata in carcere"

A 10 giorni dall'abbordaggio della Global Sumud Flotilla al largo di Gaza e dalla detenzione per 48 ore nelle carceri israeliane, Greta Thunberg torna ad attaccare le forze militari di Gerusalemme. L'attivista contro il cambiamento climatico prestata da qualche mese alla causa pro-Pal, intervistata dal quotidiano svedese Aftonbladet, parla fuori dai denti di "insulti" ricevuti e "abusi" durante la detenzione e avverte: "Se fanno così agli occidentali, immaginate ai palestinesi". "Non si tratta di me o degli altri della flottiglia. Ci sono migliaia e migliaia di palestinesi, tra cui centinaia di bambini, detenuti in carcere senza processo. Molti di loro con alta probabilità vengono torturati", tuona la 22enne svedese. "Se hanno trattato in questo modo una persona bianca, nonostante i riflettori puntati di tutto il mondo, immaginate cosa possono essere capaci di fare ai palestinesi in segreto", ha aggiunto.

L'attivista racconta che la sua valigia rossa è stata scarabocchiata con la bandiera israeliana, un pene e la scritta "Greta tr***a", un insulto che l'attivista racconta di aver sentito gridare anche dai soldati in svedese. Inoltre, è stata avvolta da una bandiera israeliana. "Le guardie hanno una totale mancanza di empatia e compassione umana. Hanno continuato a farsi selfie con me. Questo è ciò che mi ricordo, ero sotto choc". Nelle ore successive alla liberazione degli ostaggi e al loro rientro in Europa, gli attivisti compreso l'italiano Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage.it, e gli onorevoli tra cui Benedetta Scuderi e Arturo Scotto, hanno parlato di abusi e vessazioni.

