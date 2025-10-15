Greta Thunberg contro Israele: "Abusi e insulti: come mi hanno umiliata in carcere"

A 10 giorni dall'abbordaggio della Global Sumud Flotilla al largo di Gaza e dalla detenzione per 48 ore nelle carceri israeliane, Greta Thunberg torna ad attaccare le forze militari di Gerusalemme. L'attivista contro il cambiamento climatico prestata da qualche mese alla causa pro-Pal, intervistata dal quotidiano svedese Aftonbladet, parla fuori dai denti di "insulti" ricevuti e "abusi" durante la detenzione e avverte: "Se fanno così agli occidentali, immaginate ai palestinesi".
"Non si tratta di me o degli altri della flottiglia. Ci sono migliaia e migliaia di palestinesi, tra cui centinaia di bambini, detenuti in carcere senza processo. Molti di loro con alta probabilità vengono torturati", tuona la 22enne svedese. "Se hanno trattato in questo modo una persona bianca, nonostante i riflettori puntati di tutto il mondo, immaginate cosa possono essere capaci di fare ai palestinesi in segreto", ha aggiunto.
Annalisa Corrado, "non hanno capito la potenza". Dove si spinge la Lady Flotilla del PdDei 4 onorevoli italiani imbarcati con i pro-Pal verso Gaza, sicuramente Annalisa Corrado era la meno famosa ed esposta ...
L'attivista racconta che la sua valigia rossa è stata scarabocchiata con la bandiera israeliana, un pene e la scritta "Greta tr***a", un insulto che l'attivista racconta di aver sentito gridare anche dai soldati in svedese. Inoltre, è stata avvolta da una bandiera israeliana. "Le guardie hanno una totale mancanza di empatia e compassione umana. Hanno continuato a farsi selfie con me. Questo è ciò che mi ricordo, ero sotto choc". Nelle ore successive alla liberazione degli ostaggi e al loro rientro in Europa, gli attivisti compreso l'italiano Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage.it, e gli onorevoli tra cui Benedetta Scuderi e Arturo Scotto, hanno parlato di abusi e vessazioni.
Benedetta Scuderi, altra figuraccia a Quarta Repubblica: "Quei numeri dove li ha presi?"Benedetta Scuderi in tilt. L'europarlamentare di Europa Verde, reduce dalla missione diretta a Gaza della Flotilla, ...
Particolarmente dure le ricostruzioni di alcuni attivisti turchi, anche riguardo la Thunberg. "Hanno trascinato Greta, l'hanno costretta a baciare la bandiera israeliana", ha raccontato Ersin Celik a Cnn Turk. "L'hanno tormentata, l'hanno trascinata a terra, l'hanno costretta a baciare la bandiera israeliana. Greta è solo una bambina". "Ci hanno fatto aspettare ore sotto il sole, lasciandoci senza acqua e cibo. Sui muri della prigione c'erano scritte in arabo. Chi è stato detenuto lì dal 2019 ha scritto i nomi dei propri figli: ora capisco Gaza ancora meglio", ha aggiunto Ikbal Gurpınar. Secondo un altro giovane attivista "gli israeliani ci hanno impedito di avere medicine, ci hanno dato solo acqua dopo 32 ore. Avevamo a malapena cibo. Ci hanno svegliati alle 3 del mattino con cani e cecchini che entravano nelle nostre stanze, ci svegliavano ogni 2 ore per impedirci di dormire. Hanno fatto questo a noi, cittadini innocenti che possono contare su assistenza diplomatica, possiamo solo immaginare cosa fanno ai palestinesi".