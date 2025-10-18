Pokrovsk, disaatro dei russi: dopo la nube tossica respinti dagli ucraini

Uno dei più "grandi e disastrosi" attacchi la Russia lo ha lanciato nella regione ucraina di Pokrovsk, nell'Oblast' di Donetsk, lasciandola in una nube tossica di ammoniaca. Stando a quanto riporta Euromaidenpress, si sarebbe trattato di un "disperato tentativo" di sfondare le linee ucraine e liberare le loro forze accerchiate. Mosca, in effetti, sta cercando di avanzare in quella zona. E a confermarlo è stato lo stesso ministero degli Esteri russo. Nel bollettino dello scorso 14 ottobre, si spiegave che le truppe "hanno continuato l'avanzata nei quartieri orientali" della cittadina di Myrnohrad, pochi chilometri a nord-est di Pokrovsk.

Secondo il Cremlino, inoltre, l'esercito russo avrebbe conquistato un altro insediamento nella stessa regione, quello di Balagan. Nell'ultimo assalto, però, Mosca non è riuscita a cogliere gli ucraini di sorpresa e Kiev ha subito contrastato la minaccia. Nella regione di Donetsk, in particolare, nel mirino dei bombardamenti dell'artiglieria russa ci è finito l'oleodotto Odessa-Togliatti per il trasporto dell'ammoniaca, che ora risulta danneggiato, come riferito dal Comando delle Forze di Supporto delle Forze Armate dell'Ucraina.