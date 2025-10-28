William, ultimatum alle cugine Beatrice ed Eugenie: cosa rischiano

Libero logo
di
martedì 28 ottobre 2025
Dopo l’esclusione del terzogenito della regina Elisabetta II e del principe Filippo, Andrea da tutti gli incarichi di rappresentanza, privato dei gradi militari, del titolo di duca di York, in queste ore il principe William ha minacciato di rimuovere i titoli delle principesse Beatrice ed Eugenie a meno che non avessero fatto pressione sul padre caduto in disgrazia per lasciare la Royal Lodge.

Questo è quanto riporta il Daily Mail. Parlando al podcast The News Agents, Maitlis ha discusso del circo mediatico che è scoppiato fuori dal Royal Lodge dopo che i giornalisti erano stati informati di un possibile sviluppo dello scandalo che riguardava il principe Andrea. Si scrive che William avrebbe incontrato le principesse nonché sue cugine Beatrice ed Eugenie, per cercare di spingerle a convincere il padre a trasferirsi dalla Royal Lodge. Il futuro Re avrebbe poi detto alle figlie di Andrea e Sarah Ferguson che in caso contrario si sarebbe riesaminato lo stato dei loro stessi titoli reali.

A oggi Beatrice ed Eugenie, che da tempo hanno scelto una vita lontano da palazzo, sono nona e decima in linea di successione e possono utilizzare il titolo di principesse mentre la loro madre Sarah Ferguson, che condivide con Andrea la lussuosa residenza adiacente al castello di Windsor, potrà usare solo il suo nome e cognome e nessun riferimento con la famiglia reale. 

