William, ultimatum alle cugine Beatrice ed Eugenie: cosa rischiano

Dopo l’esclusione del terzogenito della regina Elisabetta II e del principe Filippo, Andrea da tutti gli incarichi di rappresentanza, privato dei gradi militari, del titolo di duca di York, in queste ore il principe William ha minacciato di rimuovere i titoli delle principesse Beatrice ed Eugenie a meno che non avessero fatto pressione sul padre caduto in disgrazia per lasciare la Royal Lodge.

Questo è quanto riporta il Daily Mail. Parlando al podcast The News Agents, Maitlis ha discusso del circo mediatico che è scoppiato fuori dal Royal Lodge dopo che i giornalisti erano stati informati di un possibile sviluppo dello scandalo che riguardava il principe Andrea. Si scrive che William avrebbe incontrato le principesse nonché sue cugine Beatrice ed Eugenie, per cercare di spingerle a convincere il padre a trasferirsi dalla Royal Lodge. Il futuro Re avrebbe poi detto alle figlie di Andrea e Sarah Ferguson che in caso contrario si sarebbe riesaminato lo stato dei loro stessi titoli reali.