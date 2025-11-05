Mamdani, il delirio di Pagliarulo dell'Anpi: "Si può battere il tecnofascismo iperliberista"

Cosa accomuna l'Anpi, il nuovo sindaco di New York e la lotta al fascismo? All'apparenza nulla, ma la vittoria di Mamdani nella Grande Mela è stata accolta come se fosse un nuovo - l'ennesimo - 25 aprile "Certo, New York non è l'America profonda. Ma non c'è dubbio che la vittoria di Zohran Mamdani, corredata da un'alta percentuale di voto rispetto al trend americano, segni una svolta profonda nelle vicende politiche degli States. Il suo è un vastissimo programma di welfare, da realizzare tramite un prelievo sulle grandi aziende e sui ceti più benestanti".

Gianfranco Pagliarulo, Presidente nazionale Anpi, ha poi spiegato: "Quattro riflessioni. La prima: il Golem di quella specie di tecnofascismo iperliberista e con tratti criminali rappresentati da Trump si può vincere. La seconda: data la crisi, è proprio il momento di rilanciare il welfare, cioè l'esatto contrario di ciò che facendo l'attuale dirigenza dell'Unione Europea e il nostro governo, che intendono invece spostare gigantesche risorse dalla sociale alla spesa militare".