Belém, parte il vertice sul clima: inquinanti, barche-hotel e Amazzonia devastata

Per rendere la città brasiliana di Belém adatta ad ospitare il vertice sul clima COP30 in programma fino al 21 novembre 2025, l’ecosistema è stato rivoltato come un calzino. E, paradosso nel paradosso, non è stato nemmeno sufficiente. La mancanza di posti letto ha costretto due colossi navali – MSC Seaview e Costa Diadema – ad attraversare i sette mari per fungere da “hotel galleggianti” e tamponare la crisi degli alloggi della COP.

Sono partite da Barcellona, fatto scalo a Las Palmas e puntato verso l’Amazzonia, con consumi di carburante nell’ordine delle centinaia di tonnellate al giorno in navigazione ed emissioni elevate di Co2, black carbon e ossidi di zolfo. Anche in modalità “hotel”, ormeggiate ma operative 24 ore su 24 per climatizzazione, cucine e servizi, il fabbisogno energetico resta a livelli da piccola città. Il tutto per offrire 10mila brande macchiate di impatto ambientale ad ecologisti. E perdipiù, per accoglierle, il Terminal locale, quello di Outeiro, ha subito adeguamenti strutturali costati oltre 40 milioni di euro.