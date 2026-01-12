Groenlandia, l'offerta della Danimarca agli Usa: cosa mette sul piatto

Il punto da cui partire è l'accordo per la difesa della Groenlandia, firmato da Usa e Danimarca nel lontano 1951. Quel documento riconosce l'esistenza di un solo presidio militare americano, la Thule Air Base, oggi diventata Pituffik, specializzata nella sorveglianza spaziale. Da qui la proposta danese di un ampliamento della presenza armata statunitense con 10 basi militari. A condizione, però, che avvenga in consultazione con le autorità danesi e della stessa Groenlandia.

Un'idea sostenuta dallo stesso Segretario della Nato, Mark Rutte. Anche se il nodo sarà capire come verrebbero ripartite le spese di costruzione e di gestione delle nuove piattaforme, dotate di sofisticati strumenti tecnologici. Certo è, invece, che il comando operativo verrebbe affidato agli Stati Uniti, in particolare al Joint Force Command di Norfolk, in Virginia. Ma non è tutto. Frederiksen proporrà a Rubio di intensificare la cooperazione economica tra Usa e Groenlandia, partendo dalla "Dichiarazione congiunta", siglata anch'essa tra Danimarca e Stati Uniti, il 6 agosto del 2004. Tra i settori coinvolti "ricerca, tecnologia, energia, questioni ambientali, istruzione, sviluppo, turismo, traffico aereo". Finora non ha prodotto risultati significativi. Questo potrebbe garantire il rapido accesso degli investimenti e delle imprese americane ai giacimenti di terre rare e al petrolio.