Groenlandia, l'offerta della Danimarca agli Usa: cosa mette sul piatto

La contromossa della Danimarca? Un'offerta agli Usa. Al centro il destino della Groenlandia, la grande Isola dell'Artico a ora Territorio speciale proprio della Danimarca. Donald Trump, come già riferito nei giorni scorsi, non esclude "alcuna opzione", compresa quella di un intervento militare, pur di ottenere il controllo di quella regione. Ecco allora che la premier danese, Mette Frederiksen, ha deciso di passare dalla fase dello sdegno per le minacce trumpiane a quella della ricerca di una soluzione pacifica.
Il punto da cui partire è l'accordo per la difesa della Groenlandia, firmato da Usa e Danimarca nel lontano 1951. Quel documento riconosce l'esistenza di un solo presidio militare americano, la Thule Air Base, oggi diventata Pituffik, specializzata nella sorveglianza spaziale. Da qui la proposta danese di un ampliamento della presenza armata statunitense con 10 basi militari. A condizione, però, che avvenga in consultazione con le autorità danesi e della stessa Groenlandia.
Un'idea sostenuta dallo stesso Segretario della Nato, Mark Rutte. Anche se il nodo sarà capire come verrebbero ripartite le spese di costruzione e di gestione delle nuove piattaforme, dotate di sofisticati strumenti tecnologici. Certo è, invece, che il comando operativo verrebbe affidato agli Stati Uniti, in particolare al Joint Force Command di Norfolk, in Virginia. Ma non è tutto. Frederiksen proporrà a Rubio di intensificare la cooperazione economica tra Usa e Groenlandia, partendo dalla "Dichiarazione congiunta", siglata anch'essa tra Danimarca e Stati Uniti, il 6 agosto del 2004. Tra i settori coinvolti "ricerca, tecnologia, energia, questioni ambientali, istruzione, sviluppo, turismo, traffico aereo". Finora non ha prodotto risultati significativi. Questo potrebbe garantire il rapido accesso degli investimenti e delle imprese americane ai giacimenti di terre rare e al petrolio.