Cina sempre più vicina a Russia e Cuba, intanto fa shopping di scarpe e... oro

Giornata istruttiva, quella di ieri, per gli occidentali anti-occidente che passano la giornata a scrutare le mosse di Donald Trump. Sempre che abbiano la voglia, per una volta, di spostare lo sguardo ad Est. Si comincia con lo shopping. Le notizie che arrivano dal mercato raccontano che dopo le auto, i telefoni e qualsiasi altra diavoleria elettronica, ora i cinesi vogliono farci anche le scarpe. Nel senso letterale della parola, visto che Anta Sports Products, gruppo di articoli sportivi del Dragone, ha raggiunto un accordo con Artemis, società d’investimento della famiglia Pinault, per rilevare il 29,06% del gruppo tedesco d’abbigliamento sportivo Puma. La quota vale 1,5 miliardi e consegna a Pechino il ruolo di primo azionista. Dopo lo sport, l’oro, il fenomeno del momento. Non contenti delle terre rare, i cinesi sono andati all’assalto anche del metallo giallo. Il gruppo Zijin Mining, uno dei maggiori produttori mondiali di oro e rame, acquisirà la canadese Allied Gold, proprietaria di miniere d'oro in Africa, per l'equivalente di 3,4 miliardi. In soldoni, un altro pezzo del Continente nero tinto di giallo (se ancora si possono usare i colori senza essere denunciati).

Dopo gli acquisti c’è la politica. Da una parte, tanto per far capire come si incastrano i tasselli della geopolitica, c’è il vertice tra il ministro della Difesa russo Andrei Belousove l'omologo cinese Dong Jun. Risultato: «l'interazione tra le Forze armate russe e l'Esercito popolare di liberazione (occhio alle parole, ndr) della Cina è stata organizzata ad alto livello», ha spiegato Belousov, anche perché «gli esempi del Venezuela e dell'Iran richiedono che le nostre agenzie organizzino un'analisi continua della situazione in materia di sicurezza». Dong Jun da parte sua ha spiegato che c’è l’intenzione «di rafforzare la cooperazione militare e la coordinazione strategica». Affermazioni a cui si aggiungono quelle del portavoce del ministero degli Affari Esteri iraniano, secondo cui la cooperazione in materia di difesa con Mosca e Pechino «è definita nell’ambito di accordi strategici a lungo termine e proseguirà con forza». Parole che arrivano mentre Xi Jinping sta mettendo in atto una serie di epurazioni contro alti ufficiali dell’esercito accusati di collaborare con gli Usa.