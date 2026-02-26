Epstein, le foto choc di Stephen Hawking con le ragazze in bikini: "Se ci riesce..."

C'è anche il fisico britannico Stephen Hawking nei file di Epstein. Lo scienziato è stato fotografato insieme a due donne che, secondo quanto riporta il Times, erano le sue badanti. Lo scatto è finito online dopo essere stato trovato nell'ultima tranche di documenti pubblicati nell'ambito dell'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti su Epstein. "Se Stephen Hawking riuscirà a fare sesso con le ragazze merita il premio Nobel per la Medicina", ironizzava un amico di Epstein in un imbarazzante scambio di vedute con lo stesso finanziere nei documenti del Dipartimento di Giustizia americano.

Hawking è morto nel 2018, all'età di 76 anni, dopo aver convissuto con la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), che lo ha reso gravemente disabile per oltre 50 anni. La sua famiglia ha fatto sapere che la foto è stata scattata durante un simposio scientifico del 2006 presso l'hotel a cinque stelle Ritz-Carlton di St. Thomas, dove Hawking tenne un discorso sulla cosmologia quantistica.

La conferenza fu cinque mesi prima che il finanziere fosse accusato di favoreggiamento della prostituzione minorile. Hawking è stato tra i 21 scienziati che hanno visitato St. Thomas nelle Isole Vergini e l'isola di Epstein, Little Saint James, nell'ambito dell'evento "Energia dello spazio vuoto che non è zero". Un post sul blog della Jeffrey EpsteinFoundation affermava che gli ospiti si incontravano per "discutere, rilassarsi sulla spiaggia e fare una gita alla vicina isola privata di Epstein, finanziatore dell'evento".

Una foto, emersa nel 2015, lo ritraeva all'aperto con diversi altri ospiti. Un'altra mentre si godeva un tour in sottomarino nei fondali di Little Saint James. Si dice che Epstein avesse modificato il battello in modo che Hawking, che usava una sedia a rotelle, potesse accedervi. Hawking è menzionato almeno 250 volte nella tranche di oltre 3,5 milioni di documenti, ma non è mai stato fotografato con Epstein e l'inclusione del suo nome nei fascicoli relativi al caso non costituisce prova di illecito. Hawking si era separato dalla seconda moglie Elaine Mason nel 2006. In precedenza era stato sposato con Jane Hawking per 30 anni, fino al 1995. La coppia ha avuto tre figli. Secondo il New York Times, Epstein si definiva un filantropo e cercava di coltivare relazioni anche con il paleontologo e biologo evoluzionista Stephen Jay Gould, il neurologo Oliver Sacks, l'autore di bestseller George M. Church e il fisico teorico Frank Wilczek.