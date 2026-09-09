Afd-choc, il produttore hard e il falsario: chi spunta tra gli eletti

Tra gli eletti dell'AfD in Sassonia-Anhalt c'è anche Ronny Kumpf, un ex attivista di un’organizzazione che simpatizzava per il partito. Sul deputato, che ora farà il suo ingresso nel Parlamento di Magdeburgo, emerge però un segreto: prima di entrare in politica, Kumpf faceva il produttore di film porno.
Un altro eletto, come riporta Repubblica, è Philipp-Anders Rau, che in campagna elettorale ha propagandato "legge e ordine". Dal suo passato, però, è emerso che nel 2009 era stato condannato per furto e qualche anno dopo per aver falsificato il diploma di maturità. A proposito della maturità finta, poi, in tribunale Rau si era difeso sostenendo di essere stato cocainomane all’epoca e dunque "inaffidabile". Due anni fa, inoltre, si sparse la voce che avesse partecipato a un film porno. Lui però smentì tutto: "Non sono né una vergine né un attore porno".
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Il neo-eletto Florian Schröder, invece, sarebbe un grande estimatore sia di Putin che di Trump. L’anno scorso è stato avvistato alla festa di compleanno in onore dello zar organizzata dall’Ambasciata russa, mentre pochi mesi dopo ha partecipato insieme ad altri sei colleghi AfD della Sassonia-Anhalt a una serata di gala dei giovani repubblicani Maga a New York, dove era stato premiato uno degli esponenti più radicali dell’ultradestra, Markus Frohnmeier, fan sfegatato di Trump.