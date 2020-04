Iva Zanicchi, o il cu*** o la faccia: "Dopo una certa età devi scegliere"

Roberto Alessi 26 aprile 2020 a

Iva Zanicchi, che a 80 anni, e senza troppo fare, ha un' immagine più che ammirevole, mi ripete spesso una battuta: dopo una certa età devi decidere tra il sedere e la faccia. Vuole dire che o stai magra e con un sedere in forma, ma con un volto sciupato, o scegli di avere un viso fresco, ma con un sedere di due taglie più grandi. «Ed ecco l' uovo di Colombo scoperto dalla chirurgia estetica», mi dice Alessandro Gualdi, il chirurgo di tante star della tv.

«Io lo chiamo lipofilling: è un intervento dedicato a riposizionare il grasso nelle zone in cui nel tempo si è riassorbito, come detto labbra, zigomi e seno. Con questa tecnica di intervento è possibile innestare il proprio grasso, prelevato da zone del corpo dove si accumula quali addome, fianchi, glutei, cosce e ginocchia, in altre dove invece manca».

Hai capito? In pratica prendi la ciccia dal sedere e la metti nelle guance. Solo ora scopro il perché di tante guancette da Heidi sul volto di tante dive ultracinquantenni. E sono pure anche certi i politici ad usarlo. E qui si conferma così l' espressione: ha la faccia come il culo.

