Belen Rodriguez sola nel letto con gli occhi chiusi: video da impazzire e sospetto, messaggio trasversale?

In questi giorni in cui il gossip impazza su di lei, ogni minimo gesto di Belen Rodriguez viene analizzato, passato ai raggi X, interpretato. Non fa eccezione l'ultimo video postato su Instagram dalla meravigliosa showgirl argentina. Titolo: "Maria Belén", il suo nome. Punto. Dunque, lo svolgimento. Si tratta di un video che la mostra sdraiata nel letto, bellissima e con gli occhi chiusi, sola e con espressione sognante. Ma come detto, soprattutto sola. Al di là della meraviglia delle immagini, anche in questo caso ci si chiede quale sia il messaggio. C'è chi tra i commenti ipotizza che sia per Stefano De Martino, con cui è finita e sembra essere finita molto male, come a dirgli "tu non ci sei più". Ma c'è anche chi avanza l'ipotesi che si tratti di una sorta di grido di dolore, di un escamotage utilizzato da Belen per mostrare la sua sofferenza di questi giorni.

