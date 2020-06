Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la foto dell'abbraccio con Cecilia: la conferma, crisi delicatissima

11 giugno 2020 a

Un abbraccio speciale per Belen Rodriguez: la crisi coniugale con Stefano De Martino si "risolve" in famiglia. La showgirl argentina ha potuto riabbracciare la sorella Cecilia, tornata a Milano dopo aver trascorso tutta la quarantena in Trentino con il fidanzato Ignazio Moser. Mamma Veronica Cozzani ha immortalato su Instagram le tenerezze tra le due sorelle, ed è significaticativo come Cechu sia accorsa da Belen nel momento sentimentale più delicato.

La rottura tra la Rodriguez e De Martino, però, non sarebbe legata a rivalità o presunte faide familiari come sussurrato da più parti nei giorni scorsi. Secondo il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, sempre molto ben informato sulle odisse amorose di Belen,. i problemi sarebbero riconducibili soltanto ai rapporti privati all'interno della coppia. Insomma, un'eventuale ricucitura dipenderà solo da loro due.

